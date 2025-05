"Un miliardo di euro nell’arco di 10 anni"

Danni causati dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 2024: ieri il Governo ha annunciato un "programma straordinario pluriennale" di ricostruzione e prevenzione, secondo un piano che il commissario straordinario alla riscostruzione, Fabrizio Curcio, dovrà varare entro il 31 maggio 2024. Si prevede "lo stanziamento di un miliardo di euro", nell’arco di "10-12 anni" informa il ministro Nello Musumeci, che ipotizza la messa a disposizione delle tre regioni di 100 milioni di euro l’anno per un decennio. In attesa del 2027, quando comincerà l’attuazione di questo piano, sono intanto a disposizione 130 milioni, "di cui 30 per il 2026 e 100 per il 2027".