Un milione di euro di truffe. Raffica di patteggiamenti. C’è chi farà i lavori utili

Hanno deciso di patteggiare 11 persone sulle 13 inizialmente sottoposte a custodia cautelare in carcere nell’operazione ‘Ghost’, coordinata dal pm Giulia Stignani. Per alcuni di loro la pena detentiva viene sostituita da lavori di pubblica utilità nella pubblica assistenza. ‘Fantasma’ fu il nome scelto per rimarcare la difficoltà incontrata nell’identificare gli autori dei colpi: secondo quando ricostruito dai carabinieri, si avvalevano di prestanomi che, dietro compenso, attivavano carte Postepay usate poi dai malfattori per fare centinaia di truffe e riciclaggi. Parte della banda si occupava dei furti delle carte di credito; l’altra, soprattutto donne, si dedicava a truffe online e telefoniche. I raggiri sono avvenuti tra luglio 2018 e aprile 2019: vendevano merce su internet e sparivano una volta incassati i soldi. Poi hanno fatto il passo falso: un acquisto personale con una delle carte sott’osservazione. Da qui gli investigatori dell’Arma hanno scoperto un giro d’affari da un milione di euro. L’episodio di partenza fu un furto del 28 ottobre 2018 al parroco di San Polo: gli fu rubata la carta di credito, fu trovato il pin smurando la cassaforte e gli rubarono 6.800 euro, poi versati su una decina di Postepay. Episodio che attivò l’attenzione investigativa dei carabinieri di San Polo e dei colleghi del comando reggiano. Nel giugno 2022 il gip dispose 13 misure cautelari in carcere, 3 ai domiciliari e una all’obbligo di firma. Gli indagati iniziali erano 48. Sono stati conteggiati oltre trecento colpi, tra furti nella nostra provincia e truffe in tutt’Italia. Le accuse mosse a vario titolo sono associazione a delinquere, uso indebito di carte di pagamento, truffa, riciclaggio, furto aggravato e ricettazione. Per gli indagati inizialmente sottoposti al carcere, la misura è stata alleggerita poi nei domiciliari. Ieri i difensori degli imputati (figurano tra loro gli avvocati Nicola Tria, Liborio Cataliotti, Massimliano Pergetti, Domenico Noris Bucchi) hanno concordato con il pm Laura Galli la pena, davanti al giudice Silvia Guareschi. Per loro è stata disposta anche la confisca di denaro provento degli illeciti. Ecco i nomi e il patteggiamento. Terens De Barre (1983) residente a Bibbiano e domiciliato a Cavriago, 3 anni e 8 mesi, multa 5.300 euro. Susanna Gabrielli (1985), Bibbiano, 3 anni, 7 mesi e 15 giorni, multa 4.800 euro. Daniel De Barre (1975), Bibbiano, 3 anni e 3 mesi, multa 4mila euro. Roberto Gabrielli (1989), Bibbiano, 3 anni e 6 mesi, multa 4mila euro. Oliver Bianchi (1994) Reggio, 2 anni e 2 mesi, multa 1.200 euro. Cristian Esposti (1985), Reggio, 2 anni e 4 mesi, multa 870 euro. Gionata Signifredi (1987) Reggio, 2 anni, 11 mesi e 20 giorni, multa 3.400 euro. Piero Ciampà (1980), Cavriago, 2 anni e 2 mesi sostituti con lavori di pubblica utilità, multa 2.500 euro. Pietro Truzzi (1985), Cavriago 11 mesi sostituiti con lavori di pubblica utilità, multa 600 euro. Davide Truzzi (1989) Reggio, 2 anni e 2 mesi sostituiti con lavori di pubblica utilità, 760 euro di multa. Maicol Villani (1987) Reggio, 2 anni e 15 giorni sostituiti da lavori di pubblica utilità, multa 510 euro. Per chi farà le attività sostitutive, disposte altre prescrizioni tra cui quella di non uscire dalla regione. Per alcune singole accuse a carico di Pietro Truzzi, Davide Truzzi, Gionata Signifredi, Cristian Esposti e Maicol Villani il gup ha risposto il non doversi procedere.