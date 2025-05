Un milione di euro per recuperare l’Ospitale. Diventerà parte del ’museo diffuso’ sul Correggio

Avviati accertamenti tecnici preliminari per l’importante intervento all’Ospitale annessa alla storica chiesa di Santa Maria della Misericordia, in centro a Correggio. Un progetto finanziato dal Ministero della Cultura, di cui aveva parlato l’anno scorso l’allora ministro Gennaro Sangiuliano, in visita nel Reggiano. Si tratta di un investimento di un milione di euro in tre anni per il recupero dell’edificio. Previsto il restauro e consolidamento strutturale dei fabbricati facenti parte l’antica ospitale della Confraternita. Ma il progetto non si ferma qui: si punta a trasformare l’Ospitale in una delle tappe del "museo diffuso" dedicato ad Antonio Allegri, detto il Correggio, grazie a fondi in fase di deliberazione nell’ambito della legge Grandi Progetti. In corso studi geologici a cui lavorano l’arch. Olimpia Barbieri della Soprintendenza, l’arch. Andrea Guaitolini per la progettazione strutturale coi carotaggi affidati al geologo correggese Mauro Mazzetti. Nei giorni scorsi effettuato un sopralluogo con la soprindentente Francesca Tomba, l’ispettrice di zona Elena Pozzi, l’arch. Mattia Bonassisa. Si lavora anche per cercare di limitare quanto possibile l’impatto del cantiere sulla strada adiacente. Da anni il progetto viene seguito in modo attento dall’arch. Gianluca Nicolini, consigliere comunale.

a.le.