Un milione per il restyling del Piccolo Orologio

Il Teatro Piccolo Orologio sarà riqualificato con risorse del Pnrr. È stato infatti erogato un finanziamento di 920.000 euro, che coprirà la quasi totalità degli interventi. Il progetto - di cui è responsabile l’architetta Giorgia Lombardini e che ha già visto approvata la fattibilità - avrà rinnovati gli impianti e la platea, ci saranno una nuova biglietteria e una foresteria per gli artisti, nessuna barriera e accessibilità piena per tutti, azioni per il risparmio energetico e la sostenibilità. È poi già stato stilato un piano di lavori, che avranno inizio il prossimo anno al termine della stagione, pensato perché le attività teatrali gestire da Mamimò non debbano subire interruzioni.

La conclusione dei lavori è indicata dal Pnrr entro marzo 2026. Il Teatro Piccolo Orologio fu in qualche modo concepito una sessantina d’anni fa, durante una occupazione di cittadini che così evitarono la demolizione del Casino dell’Orologio, complesso con corte agricola di origine settecentesca da decenni ormai inglobato nel quartiere omonimo, per far posto a una lottizzazione edilizia che non si realizzò. Seguì un’altra sorpresa, quando il teatro nacque e fu inserito nella rete cittadina dei Topi di quartiere, piccoli poli socio-culturali e aggregativi realizzati dal Comune negli anni Ottanta. E quel piccolo teatro è diventato subito punto di riferimento, luogo di spettacoli e incontri, fino a diventare palcoscenico stabile della Compagnia teatrale Mamimò, che gestisce la struttura.

Ora il Teatro Piccolo Orologio, proprietà del Comune di Reggio Emilia, aggiornerà la sua struttura edilizia, i servizi, le attrezzature. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riqualificazione, del valore di 950.000 euro, di cui 920.000 euro finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e 30.000 euro dal Comune. Il Piccolo Orologio è dotato di una platea da 100 posti, riceve 10.000 spettatori l’anno.

"Il Piccolo Orologio – ha detto il sindaco Luca Vecchi - è parte importante dell’ecosistema culturale e sociale di Reggio Emilia. E’ un polo di produzione e diffusione teatrale di assoluto rilievo per la città e per il quartiere in cui è inserito". L’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti ha aggiunto: "Siamo felici di poter attuare questo progetto, che è partito dallo stimolo e dal dialogo con la compagnia Mamimò. La struttura è in funzione con questa destinazione dagli anni Ottanta: è chiaro che vi sia un po’ di ‘ruggine’ da togliere e servizi di cui dotarla".

Stella Bonfrisco