Questa sera il festival "Un minuto di rumore" - iniziativa nata da un’idea e con la direzione artistica della regista Angela Ruozzi sulla parità di genere – presenta al Teatro De Andrè di Casalgrande ’Manifesta’. Si tratta di un’indagine artistica sulla parità di genere con la partecipazione delle cittadine di Casalgrande e Collettivo ManiCure, i ritratti fotografici Alessandra Calò, la drammaturgia Giada Borgatti le grafiche video di Glenda Paolini, le luci di Marco Prampolini. E la regia di Angela Ruozzi. In collaborazione con Teresa Carlone, dell’ Università di Bologna. In tre mesi di ricerca sono state collezionate più di 80 interviste a donne dai 12 ai 75 anni di Casalgrande, per conoscere il loro punto di vista su femminismo e parità di genere. Le idee emerse sono state trasformate in testo teatrale, i volti incontrati sono diventati ritratti fotografici esposti in una galleria di arte urbana per le vie della città. Info: www.teatrodeandre.it

s. bon.