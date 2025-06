Un minuto di silenzio per Gaza: "Atto simbolico, basta stragi"

Un minuto di silenzio per manifestare solidarietà alla popolazione della striscia di Gaza. Lo ha osservato il Consiglio comunale di Reggio ieri in apertura della seduta. Ad annunciare l’iniziativa concordata all’unanimità in conferenza dei capigruppo è stato il presidente dell’assemblea di sala del Tricolore, Matteo Iori (foto), sottolineando che quanto sta avvenendo in Medio Oriente, "va ben oltre quanto è umanamente accettabile" e "bisogna dare un segnale simbolico, per quanto piccolo". Il Consiglio, che nei giorni scorsi ha partecipato anche alla campagna nazionale dei “50.000 sudari per Gaza” appendendo un grande lenzuolo bianco sulla facciata del municipio, ha poi ammesso alla discussione un ordine del giorno urgente proposto dal Pd sull’adesione dell’amministrazione alla marcia per la pace prevista il prossimo 15 giugno a Monte Sole. Polemiche per l’approvazione da parte di Alessandro Rinaldi (Lega) che sottolinea: "Questo documento non rispecchia il carattere d’urgenza previsto dall’articolo 21 del regolamento comunale. D’ora in poi non parteciperò più nè alla discussione, nè al voto, di atti che violano il regolamento", afferma l’esponente del Carroccio.

Reggio inoltre aderirà ad una biciclettata che idealmente congiunge l’accogliente Emilia con la martoriata striscia di Gaza; l’iniziativa “Strade di pace” promossa da un collettivo di associazioni emiliane "per manifestare la nostra vicinanza verso il popolo palestinese e promuovere un messaggio di giustizia", si svolgerà in due tappe: la prima domenica 15 giugno da Piacenza a Parma, la seconda sabato 21 giugno da Reggio a Bologna con arrivo in occasione dei ‘Giochi Antirazzisti’.