Un mondo nuovo per l’ambiente

Ogni anno nelle vie di Rubiera si svolge "Emilia Via Aperta", una festa nata nel 2019 grazie alla collaborazione di Auser, Unità Pastorale e Comune, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra diverse culture e la comunità. Il tema dell’edizione di quest’anno era "ApriAmo il Futuro", declinato attraverso gli ambiti dell’ambiente, della pace e dei giovani. L’evento coinvolge, oltre a molte associazioni, anche l’istituto comprensivo, che partecipa con laboratori e progetti.

Noi alunni di I A e I B abbiamo creato "Futuri inVersi": un’installazione di ‘lettere per il futuro’ scritte a noi stessi e appese con un filo a uno scatolone capovolto. Dentro, abbiamo raccontato sogni, traguardi e messaggi per il nostro domani. Il futuro, come quest’opera, è da interpretare e riscrivere: con la tecnica del caviardage, abbiamo estratto parole dalle nostre lettere e le abbiamo trasformate in poesie. Un giorno, rileggendole, ci ritroveremo?

Classe I B