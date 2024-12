Un monitor pieno di fotografie per ricordare Sandro Crovetti

Una commovente camera ardente per fare in modo che i tanti amici e conoscenti di Alessandro "Sandro" Crovetti, il noto giornalista e dirigente di basket scomparso mercoledì, potessero rendergli l’ultimo omaggio; a cui seguiranno le esequie in forma strettamente privata. Crovetti, oltre a distinguersi nei ruoli manageriali e nel mondo della comunicazione, si era guadagnato fiducia e stima di tante persone. Molte delle quali giunte ieri a dedicargli un pensiero. La camera ardente resterà aperta alla Croce Verde anche stamane dalle 8,30 alle 12,30. Per ricordarlo, è stato allestito, nella sala del commiato, un monitor su cui sono state raccolte molte immagini importanti del percorso di vita e di lavoro del 66enne, dai successi sportivi all’altra grande passione della sua vita: i viaggi. Non a caso uno dei tanti amici gli ha dedicato una significativa epigrafe: "Ci vedremo un giorno sul delta dell’Okawango". La famiglia ha disposto di versare eventuali offerte alla croce verde di Reggio.