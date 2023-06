"Un monumento per tutti i dispersi"

L’inaugurazione, da parte dell’arcivescovo Morandi di un monumento, voluto dal suo predecessore Camisasca, a San Martino Piccolo di Correggio presso la chiesa di don Pessina, ucciso dai partigiani comunisti, con la chiara e inequivocabile iscrizione ’A tutti i sacerdoti uccisi dal 1943-46’, assume un valore di riconciliazione che supera l’ambito ecclesiastico. I partigiani comunisti durante la guerra civile del secondo dopoguerra uccisero migliaia di civili, non solo fascisti, a Reggio, Modena, Ferrara. Il Martirologio del ’99, a cura dell’associazione famiglie caduti e dispersi Rsi, ne documenta circa un migliaio solo nella nostra provincia.

Le famiglie degli scomparsi, la maggior parte non fascisti, non hanno ancora oggi un luogo di sepoltura dove piangere i propri cari. Ecco allora che il monumento inaugurato dall’arcivescovo in memoria di tutti i sacerdoti uccisi, assume il ruolo di luogo ove anche le famiglie degli scomparsi della guerra civile potranno recarsi per una preghiera. L’on Pierluigi Castagnetti propose qualche anno fa, ed io sono assolutamente d’accordo, un monumento per le vittime delle Foibe. Penso che i tempi possano essere maturi anche per un gesto di pacificazione: un monumento dedicato a tutti i dispersi della guerra civile.

Marco Eboli coordinatore comunale Fdi