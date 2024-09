Un morto e sei feriti. Maxi incidente a catena. Perde la vita un 58enne. Altri tre sono gravissimi

Un uomo ha perso la vita e altre sei persone sono finite in ospedale, alcuni con traumi molto gravi, in seguito a un incidente accaduto nella tarda mattinata di ieri a Cadelbosco Sotto. La vittima è Alberto Braga, 58 anni, originario del Mantovano ma residente a Poviglio. Lavorava nella discoteca Lolita, in paese, dove negli ultimi anni aveva incarichi dirigenziali. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, è deceduto poco dopo il ricovero. A Poviglio viveva con la compagna originaria dell’Est Europa (in questi giorni nel suo Paese per un lutto familiare). Lascia un figlio poco più che ventenne, avuto dall’ex moglie, il quale ieri si è recato subito a Bologna quando è stato avvisato di quanto accaduto.

Un esercito di soccorritori si è mobilitato dopo l’incidente, che ha coinvolto una moto, un’auto e due furgoni. I feriti sono stati portati agli ospedali di Parma, Bologna, Reggio, Baggiovara e Guastalla. A loro si è aggiunto pure un soccorritore settantenne della Croce rossa, colto da lieve malore mentre, sotto il sole, supportava il personale medico nell’assistenza. È accaduto prima delle 11 sull’ex Statale 63, tra via Leonardo da Vinci e Via Nuova per Seta. All’incrocio era ferma una moto Morini, con a bordo un uomo di 45 anni col figlio 13enne, residenti a San Martino in Rio, in attesa di svoltare. Dietro di loro, diretta verso Cadelbosco, giungeva una Peugeot 5008 condotta da un 54enne abitante a Gualtieri. Avrebbe visto la moto all’ultimo momento, sterzando a sinistra per evitare l’impatto. Ma si è trovato di fronte un furgone Fiat Ducato, che ha urtato con violenza, finendo pure contro la moto, scagliata fuori strada.

Il Ducato si è schiantato contro un albero, venendo pure tamponato da un altro furgone, un Peugeot Boxer condotto da un 28enne di Cadelbosco. Sono apparsi da subito gravi padre e figlio, oltre ai tre uomini sul Ducato – la vittima insieme a due giovani di 24 e 26 anni abitanti a Parma – incastrati tra le lamiere. Sono arrivati ben tre elicotteri del 118: da Parma, Pavullo e Bologna. I feriti più gravi sono stati trasportati agli ospedali di Bologna, Parma e Baggiovara di Modena. Gli altri sono stati presi in cura negli ospedali di Reggio e Guastalla, trasportati dalle ambulanze arrivate da Guastalla, Novellara, Bagnolo, Castelnovo Sotto, insieme a un’autoinfermieristica e alle automediche di Novellara e Reggio. Sul posto i vigili del fuoco di Guastalla e Reggio per estrarre i feriti dai veicoli e per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Guastalla, coadiuvati dai colleghi di Reggio. La strada è rimasta chiusa lungo per consentire prima i soccorsi e poi il recupero dei veicoli incidentati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi tra Santa Vittoria e Cadelbosco, con notevoli disagi per la viabilità nella Bassa.