Un mosaico della Costituzione

In occasione della festività del 2 giugno, oggi alle 11 a Guastalla viene inaugurato il Mosaico della Costituzione, realizzato su progetto dell’Anpi locale dagli studenti dell’istituto Ferrante Gonzaga. Si trova sotto il voltone di palazzo ducale, in via Martiri di Belfiore. Si tratta dell’opera dei ragazzi delle quinte classi delle elementari, che viene collocato accanto alla Pianta dei diritti e dei doveri, già presente da tempo sotto lo stesso voltone.

Il lavoro svolto in quest’occasione da insegnanti e ragazzi si è focalizzato su alcuni principi basilari della Carta Costituzionale, contenuti nei suoi primi articoli: il diritto al lavoro, all’istruzione, all’uguaglianza, alla libera informazione, al rispetto dell’ambiente. Concetti espressi attraverso testi e con disegni che animano questa opera. Attesi all’inaugurazione le autorità locali, ma soprattutto i giovani autori del mosaico.