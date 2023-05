Un mostra per Rossella "Così siamo ancora insieme"

E’ in programma per sabato 27 maggio, al Gommatane Spazio Arte di via Paterlini a Cavriago, l’inaugurazione della mostra "Ancora insieme", una esposizione collettiva che presenta oli su tela di Rossella Grasselli e opere delle sue compagne del corso di pittura.

L’esposizione, a cura di Nicla Ferrari, è organizzata per ricordare Rossella Grasselli, pittrice e instancabile volontaria, scomparsa nel febbraio 2022 dopo una lunga malattia.

L’idea di realizzare questa mostra nasce dalle "Amiche del Martedì". All’interno del corso di pittura, Rossella aveva trovato un gruppo di persone con cui condividere la passione per l’arte, ma aveva trovato anche un gruppo di vere amiche con le quali condividere momenti di aggregazione e condivisione. L’allestimento presenta una selezione di lavori realizzati da Rossella nell’arco di un decennio, che dialogano con alcuni dipinti realizzati dalle compagne di corso: Antonella Bonini, Cristina Carri, Cristina Davoli, Giusi Parrinello, Anna Polistena, Marina Prati, Maurizia Rocchi.

Rossella Grasselli viveva a Ghiardo di Bibbiano. Aveva svolto il lavoro di educatrice d’infanzia, poi all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Amava le arti in genere e in particolare la pittura e, sentendo il bisogno di approfondirla, dal 2010 aveva frequentato lo studio di Nicla Ferrari. Successivamente era entrata a far parte dell’associazione "Gommapane Lab" dove era attiva anche come volontaria. Per anni è stata volontario clown con l’organizzazione Vip Italia col nome di Ariel.

"La scomparsa di Rossella – dicono le amiche – ha lasciato in tutte noi un grande senso di vuoto, ma conserviamo nella memoria i tanti momenti belli trascorsi insieme".

A fine mostra alcune opere saranno donate a "Progetto Ottavo Giorno" di Cavriago. L’esposizione sarà aperta il 27 maggio (dalle 16 alle 19), il 28 maggio (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), oltre che su appuntamento dal 29 maggio al 2 giugno.

a.le.