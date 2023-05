Un murales per i 50 anni della scuola

Festa per i 50 anni della scuola Santa Dorotea di Casalgrande Alto, polo educativo con nido, infanzia e primaria. Nel 2023 ricorre l’anniversario dei 50 anni dall’inaugurazione dell’attuale sede dell’istituto. Per celebrare questo importante avvenimento oggi alle 9.30 saranno inaugurati il murales celebrativo ‘Il volo’ e la nuova area giochi alla presenza delle autorità locali, dei bambini, genitori, dipendenti della scuola, sponsor e benefattori.

Il murales è stato realizzato sul muro esterno della scuola in via Castello. E’ lungo 110 metri e racconta il percorso di crescita del bambino non solo dal punto di vista scolastico, ma soprattutto a livello emotivo, relazionale e umano, aspetti fondamentali della scuola per una crescita a 360 gradi della persona.

Oggi saranno presentati anche i nuovi giochi del giardino che sarà suddiviso in tre aree: simbolica, scientifica e del racconto. Spazi pensati per far emergere la curiosità e le passioni dei bimbi durante il loro percorso scolastico. La mattinata continuerà con canti, riflessioni e momenti speciali per tutti gli alunni.

Matteo Barca