"Un museo degli orrori". L’ultima replica dei pm alle tesi difensive

La Procura contrattacca a muso duro, nel processo per l’omicidio di Saman Abbas. Lo fa durante le repliche, l’ultima volta in cui le parti prendono la parola prima che la Corte d’Assise, martedì 19, dopo aver sentito le difese e le dichiarazioni spontanee degli imputati (è attesa quella di Shabbar Abbas), si ritiri per scrivere una sentenza per la quale vi è grande attesa. Rifacendosi alle arringhe difensive, il procuratore capo Calogero Gaetano Paci parla di "un museo degli orrori che ci fa rabbrividire". Ed entra nel merito: "Ci è stato detto che la Procura non sa fare indagini, distrugge gli elementi di prova e li sottrae al patrimonio della Corte. Non possiamo accettarlo". Tra i punti su cui si è soffermato, vi è l’oggetto che Abbas teneva in mano dopo la mezzanotte del primo maggio 2021, rientrando a casa. Secondo la difesa è una busta per ritirare gli indumenti intimi stessi dalla moglie Nazia Shaheen tra le serre, mentre il procuratore ribadisce che è lo zaino di Saman: "Abbiamo chiesto al Ris una valutazione non tanto dell’oggetto, ma delle dimensioni, che corrispondono". Sulla questione tornerà anche l’avvocato di parte civile Barbara Iannuccelli per il fidanzato Ayub Saqib: "Abbiamo rivisto il video di Saman quando rientrò a casa il 20 aprile 2021: allora era pieno di abiti, il primo maggio non così carico, ma appare coincidere". Paci ha poi voluto difendere le attività preliminari fatte alla scoperta della fossa dove fu sepolta Saman, che fu indicata dallo zio Danish Hasnain. Secondo la difesa, quel lavoro inquinò la scena. "All’inizio Hasnain diede un’indicazione fuorviante. Noi avevamo il diritto di non credergli. Gli avvocati hanno sostenuto che avremmo dovuto fermarci, ma quando sono emersi i primi resti ho informato il presidente della Corte d’Assise ed è stato fermato tutto per poi procedere con le forme della perizia". È stato poi ammesso un errore riguardante una visita fatta il 19 maggio 2021 da Alì Haider, fratello di Saman, portato dai carabinieri a Novellara per la ricerca del cadavere: "Non era un’attività concordata né autorizzata dalla Procura", ha detto Paci specificando però che ciò "non alterò la ricostruzione di Haider". E ha mostrato in aula una lettera inviata dalla polizia di Barcellona per rispondere alla tesi difensiva secondo cui la presenza di Nomanulhaq sarebbe stata nota agli inquirenti iberici: "È impossibile - si dice nella missiva - soprattutto perché era ricercato per omicidio. Nessun poliziotto spagnolo sano di mente avrebbe agito in modo così irresponsabile". Il pubblico ministero Laura Galli ha corretto la richiesta di pena per lo zio Hasnain Danish e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, frutto di un errore di calcolo: non 30, ma 26 anni. È tornata sulla questione della pala azzurra usata per la fossa: "Il perito dice che il calco è molto compatibile, ma non afferma che la buca è stata fatta solo con quel badile". Ha riferito che gli inquirenti e le parti civili "hanno visto la sagoma della persona posizionata": un elemento per confermare la credibilità di Hasnain.