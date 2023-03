Un museo popolare per Santa Vittoria

Un centinaio di persone ha partecipato nei giorni scorsi, a palazzo Greppi di Santa Vittoria di Gualtieri, alla presentazione di un progetto che punta alla creazione di un Museo Diffuso Dop, Museo di Origine Popolare che possa diffondere le conoscenze sulle quattro radici storiche del paese: Cooperazione, Musica, Acqua e Comunicazione. Il progetto è stato presentato dal sindaco Renzo Bergamini, dall’assessore Marcello Stecco, da rappresentanti di Pro.Di.Gio, del Centro giovani della frazione. Ogni partecipante ha espresso su apposita scheda la propria scelta per partecipare ad uno dei quattro gruppi di lavoro. Ci si ritroverà l’11 maggio, dopo gli incontri dei vari gruppi per approfondite i temi in questione, attraverso una mappa materiale e immateriale dei quattro argomenti del progetto dedicato alla realtà locale.