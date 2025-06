Un musical sulle note di Elio

"Cara ti amo…anche se hai i piedi di balsa" è la live music comedy che va in scena stasera alle 20,30 e domani alle 18 a Sd Factory (via Brigata Reggio). Sul palco c’è la Brodway-Musical Gangband, compagnia che nasce dalla visione di quattro amici uniti dalla passione per il musical. Negli anni il gruppo iniziale si è trasformato in una vera e propria compagnia di performer, capace di portare sul palco spettacoli originali. Quest’anno ha debuttato con una sceneggiatura inedita e musiche di Elio e le Storie Tese. Realizzato proprio insieme alla tribute band di Elio e le Storie Tese, Parco Capello. La storia: negli anni ’90 un gruppo di nerd trascorre le serate sempre nello stesso bar, finché un invito a una festa in discoteca ne sconvolge la routine. Info: www.brodwaymusical.it

s.bon.