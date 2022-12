Un Natale diverso in Santa Croce: tantissimi giochi donati

Quello appena trascorso è stato un Natale diverso per alcuni bambini del quartiere di Santa Croce. Per loro Babbo Natale ha portato in dono giochi, libri ed altri beni frutto, dell’amore e della generosità dei residenti del quartiere e non solo. Si è rivelato un vero successo l’iniziativa promossa da Ascoltare Santa Croce – il comitato di cittadini residenti del quartiere sempre attivissimo sotto tutti gli aspetti gli aspetti riguardanti la vita di questa porzione di Reggio, troppo spesso al centro della cronaca cittadina anche nel recente passato, come, per esempio, il tema delle ex Reggiane e di Piazzale Europa – per le giornate del 23 e 24 dicembre. Sono stati tantissimi i cittadini che si sono fermati davanti alla tabaccheria ‘De Pietri’ di via Adua e hanno donato un giocattolo o un libro o un quaderno da dare ai bambini in difficoltà di Santa Croce. Alle 19 della vigilia di Natale, quella cesta era piena zeppa di giochi e altri beni. Una piccola, grande, gioia per i bambini del quartiere.