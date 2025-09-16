Un nome già noto alle cronache. Finito nell’inchiesta Don Matteo. Aveva il divieto di dimora a Reggio

Da un parte i problemi con la giustizia che si erano susseguiti nel tempo, dall’altra gli affetti familiari e il tentativo di ricostruirsi una vita serena lavorando. L’esistenza del 41enne Claudio Citro era stata attraversata da queste opposte pulsioni, fino al tragico epilogo di morte avvenuto ieri mattina in ospedale a Reggio. Nel suo passato figura il coinvolgimento nel 2016 in una rilevante vicenda di estorsione e usura. Ancora prima, nel 2011, un episodio di aggressione a un accertatore della sosta e a un agente della polizia di Stato.

Originario di Salerno, il 41enne Claudio Citro aveva vissuto nella nostra provincia fin da ragazzo. Da tempo si era trasferito in provincia di Pistoia, dove lavorava in una rivendita di auto a Montecatini Terme. Nato nella città campana il 30 novembre 1983, lascia un figlio da poco maggiorenne e uno più piccolo, oltre ai genitori Alfonsina e Antonio, salernitani, il fratello Silvano e la sorella Giovanna. Citro aveva affrontato diversi processi, nei quali era stato difeso dall’avvocato Federico De Belvis. Il più rilevante riguarda l’indagine ’Don Matteo’ condotta dai carabinieri reggiani, che nel febbraio 2016 culminò in otto misure cautelari. L’inchiesta nacque nel dicembre 2014 quando un imprenditore, taglieggiato dagli arrestati e spinto dalla disperazione, si presentò allo sportello antiracket creato dalla Fondazione San Matteo Apostolo di Bologna e dall’associazione Papa Giovanni XXIII. Chiese soldi in prestito al di fuori delle banche che gli avevano chiuso i finanziamenti: si ritrovò a pagare tassi di interesse tra il 180% e il 350% senza mai riuscire a estinguere il debito. Fu minacciato: "Ti devo fare a pezzi e portare in caserma. Non mi credi che ti devo fare a pezzi con una motosega?".

Citro fu dapprima sottoposto alla custodia cautelare in carcere, poi ai domiciliari; nel luglio 2017, lui, reo confesso, fu condannato dal tribunale reggiano col rito abbreviato a 4 anni per estorsione aggravata e continuata. Nello stesso processo il fratello Silvano Citro, a piede libero, ebbe 3 anni e 4 mesi. Un terzo uomo fu condannato a 1 anno e 2 mesi pena sospesa; altri due patteggiarono pene superiori ai 3 anni. Altri tre imputati furono rinviati a giudizio. Claudio Citro scontò la pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Nel settembre 2011 era stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Rifiutava la multa da un controllore della sosta, che aveva aggredito e minacciato. Quando gli agenti delle volanti gli chiesero conto, Citro si scagliò anche contro uno di loro. L’episodio avvenne in via Bagnolesi, nei pressi del bar Garden. L’accertatore spiegò alla polizia di essere stato spinto e minacciato, tanto da impedirgli di chiamare il 113 con il cellulare, e poi spaventato si era allontanato. Citro, trovato poi vicino al locale, aveva rifiutato di dare le generalità e aveva minacciato un agente. Era stata fatta arrivare un’altra volante, affinché il giovane venisse portatpo in centrale. Ma lui reagì puntando i piedi per non scendere dall’auto di servizio, colpendo la portiera e danneggiandone il vetro.

Era stato indagato anche per stalking ai danni di una sua ex convivente, per presunte condotte risalenti all’agosto 2023: all’esito del primo grado di giudizio era stato condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, sentenza sulla quale pendeva tuttora un ricorso in Cassazione. Nell’ambito di questo procedimento, Citro era sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Reggio.

Ora il 41enne lavorava come dipendente in un’attività di rivendita multimarche di veicoli a Montecatini, la Autostar, gestita da un parente, dove ieri pomeriggio il telefono squillava a vuoto. I familiari hanno appreso ieri in tarda mattinata della sua scomparsa, rimanendo sconvolti. La salma è stata ricomposta alla camera ardente del Santa Maria Nuova, si resta ora in attesa delle decisioni della Procura sull’eventuale autopsia, prima di fissare i funerali.

al.cod.