Un nuovo angolo di lettura e pace alle scuole medie

Uno spazio riservato alla lettura e attività di gruppo nelle scuole medie ‘Giovanni XXIII’ a Castellarano (foto). L’investimento del Comune, del costo di circa 30mila euro, ha riguardato l’ampio atrio centrale, ora contornato con una barriera permeabile fatta di listelli colorati e balaustre di vetro e arredato con scaffalature, tavoli e sedie adatti al lavoro di gruppo. Lo spazio è stato inaugurato il 28 ottobre alla presenza del sindaco Giorgio Zanni insieme alla giunta, della dirigente scolastica Maria Migale, studenti e docenti.

"Questo è un luogo che da ambiente di passaggio diventa uno spazio dedicato all’incontro e lettura – spiega Zanni –. È significativo come sia posto all’ingresso della scuola, formando quasi un ponte tra il dentro e fuori. Questo è solo l’ultimo degli investimenti che il Comune mette in campo per creare sempre spazi sempre più belli e sicuri in cui i giovani di Castellarano possano coltivare relazioni e crescere".

La dirigente Migale ha ricordato che già da tempo l’istituto comprensivo di Castellarano "volge la propria attenzione verso quella progettazione che privilegia gli ambienti intesi come ‘ambienti di apprendimento’ dove gli spazi diventano dinamici, interattivi e consentono ai ragazzi di apprendere anche attraverso il luogo in cui si trovano".

