Un nuovo ascensore allo storico palazzo ducale

Hanno preso il via i lavori per l’installazione di un ascensore allo storico palazzo ducale di Guastalla. Si tratta di uno degli interventi approvati nei mesi scorsi, prevedendo pure il restauro di alcuni spazi adiacenti il museo dello stesso edificio situato in centro storico. L’ascensore prevede la possibilità di raggiungere il secondo piano, con accesso dalla zona della Sala del Portico, nel cortile adiacente via Beccaria. Al primo piano l’ascensore si fermerà in corrispondenza di alcune sale oggetto di ristrutturazione. La spesa totale è di 702mila euro, di cui quasi 500mila euro con risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione. Attualmente l’accesso ai piani superiori avviene attraverso lo scalone principale o da un ascensore degli uffici dell’Urp, non sempre comodamente accessibile. Si vuole invece dotare l’area del Museo di un accesso fruibile anche a persone con mobilità ridotta.

È dunque necessario intervenire nei locali adiacenti con apposite opere, interessando ben quattro stanze con dei lavori di restauro, su impiantistica e sul settore architettonico.

La progettazione prevede un costo di novantamila euro, il costo per l’ascensore prevede altri 180mila euro, con l’aggiunta di ulteriori lavori di adeguamento strutturale che sono necessari all’edificio. Il progetto è stato inserito fra le proposte finanziate da fondi dei Pnrr destinati all’eliminazione di barriere fisiche in musei, biblioteche e archivi. Dopo l’ok al progetto è arrivato anche il via libera ai lavori, con l’area in questione già interessata dal cantiere.

