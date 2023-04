Un nuovo campo da calcio Modulabile e in erba sintetica

Sono iniziati ieri a Rubiera i lavori per la costruzione del nuovo campo da calcio in sintetico in via Aldo Moro al posto del campo ‘C’. "E’ in corso l’accantieramento – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera –. La ditta che ha vinto la gara d’appalto ed eseguirà i lavori, per circa 250mila euro, è la Bisport di Modena. Prevista la realizzazione di un campo regolamentare per calcio a sette utilizzabile in alternativa a due campi per calcio a cinque. Resterà anche un campetto in erba per i ragazzi che vogliono tirare due calci in libertà". La fine dei lavori è prevista la prossima estate, alla fine di agosto. Il sindaco Cavallaro ha inoltre sottolineato che l’impianto sarà a disposizione "delle società e dei cittadini – annuncia il primo cittadino rubierese – a partire dalla prossima stagione sportiva, particolarmente utile per gli allenamenti (dai più piccoli, in particolare, ai più grandi) in caso di pioggia. Da ieri, naturalmente, il campo C è chiuso al pubblico". Si tratta certamente di un’opera molto importante e utile per la comunità di Rubiera che in futuro usufruirà dell’area sportiva in via Aldo Moro grazie alla concretizzazione del campo da calcio in erba sintetica i cui lavori sono incominciati nella giornata di ieri e proseguiranno nei prossimi mesi. Una notizia accolta con soddisfazione dai tanti appassionati di sport di Rubiera. La giunta comunale di Rubiera aveva già approvato, lo scorso settembre, il progetto esecutivo. L’intervento era stato poi ufficialmente annunciato dal sindaco Cavallaro.

Matteo Barca