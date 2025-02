Nell’era digitale, sapersi orientare tra computer e smartphone è diventato un requisito fondamentale, per non dire obbligatorio. Per rispondere a questa esigenza e visto il successo delle edizioni precedenti, Cna Pensionati Reggio Emilia propone un nuovo corso di informatica e smartphone, in partenza questa primavera per l’Area Ceramiche.

Il corso sarà anticipato da un incontro gratuito di presentazione lunedì 3 marzo alle 15 all’istituto comprensivo ’Matteo Maria Boiardo’ in via Corti 9, a Scandiano. Durante l’anteprima verranno fornite informazioni dettagliate sul programma, sui metodi di insegnamento e sugli obiettivi formativi.

Da oltre un decennio, Cna Pensionati organizza corsi dedicati all’informatica di base e all’uso dello smartphone, con l’intento di rendere la tecnologia più accessibile e utile nella vita quotidiana. Gli incontri non si limitano all’apprendimento teorico, ma offrono ai partecipanti un’esperienza formativa pratica, all’insegna della socializzazione.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Cna Pensionati per la formazione continua, garantendo a tutte le fasce d’età l’opportunità di sviluppare nuove competenze.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Monica Boncore (0522-356486) nelle mattine dal lunedì al venerdì (8.30–13) oppure Elena Bonacini (0522.356488). È inoltre disponibile l’indirizzo e-mail cnapensionati@cnare.it per richieste di approfondimento.