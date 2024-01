Un nuovo impianto fotovoltaico darà energia al bocciodromo

Sono in corso di realizzazione i lavori per l’installazione sul tetto del bocciodromo di un nuovo impianto fotovoltaico.

L’impianto prevede il montaggio di un inverter ibrido che la strada aperta ad un futuro investimento legato all’acquisto e installazione di una o più batterie d’accumulo utili all’utilizzo dell’energia elettrica lungo tutto l’arco della giornata. L’investimento, pari a circa 39mila euro, è interamente finanziato dalla Regione e va a inserirsi nella politica energetica messa in atto da tempo dall’amministrazione comunale che ha visto realizzare vari interventi su edifici e illuminazione pubblica, tutti volti al risparmio energetico ed economico con la relativa riduzione di emissioni in atmosfera.

L’impianto del bocciodromo si estende su una superficie di 93metri quadrati, abbatterà l’impatto delle emissioni di CO2 in atmosfera per circa 12 tonnellate. "L’impianto nelle intenzioni dell’amministrazione comunale potrebbe diventare il banco di prova di una Comunità energetica che permetterebbe di avere un notevole risparmio in bolletta per enti pubblici, privati cittadini e imprese", ha spiegato l’assessore all’ambiente Fabrizio Ferri. Il Comune, in attesa che finalmente vengano emanati i Decreti attuativi (è da un anno che si aspetta), ha aderito all’Aess, Agenzia Energia Sviluppo Sostenibile.

