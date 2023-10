Un nuovo mercatino domenicale

Nasce un nuovo mercatino nella Bassa Reggiana. Domenica prossima 22 ottobre s’inaugura a Luzzara il mercatino del riuso e dell’antiquariato intitolato "Un Po di cose" con bancarelle di quadri, oggetti hand-made e hobbisti. Per l’occasione la bottega "Il Gastrorto" propone le caldarroste, mentre il forno La Torre espone un banco coi propri prodotti. Le strade del paese, nel centro storico, saranno animate anche da uno spettacolo itinerante. Tutti i banchi rimarranno a disposizione del pubblico fino alle 14, mentre gli hobbisti saranno presenti fino alle 17. In caso di maltempo l’inaugurazione viene rinviata a domenica 29 ottobre. Successivamente, il nuovo mercatino, iniziativa nata in collaborazione con la Pro loco, si svolgerà la prima domenica di ogni mese, puntando a diventare un evento fisso per il territorio locale.