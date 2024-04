Un nuovo mercato coperto in centro. Sarà aperto e gestito dalla Coldiretti

Un nuovo mercato coperto in città. Con prodotti freschi e a chilometri zero dei contadini reggiani. La grande novità sorgerà presto in Corso Garibaldi, al civico 23B dove fino a poco tempo fa c’era Jalisco, il negozio di abbigliamento in stile western che si è trasferito in viale Isonzo sulla circonvallazione. Ad aprire lo spazio sarà la Coldiretti col marchio ‘Campagna Amica’ già protagonista di analoghe operazioni in altre città.Si chiamerà ’Mercato del Tricolore’. L’intenzione era di aprire per la primavera, ma i lavori all’interno dei locali sono ancora in corso. Ma sarebbe solo questione di tempo.

Coldiretti non ha ancora presentato ufficialmente il progetto (neppure alla stampa), ma ha già pubblicizzato da un mese sui propri canali social e sul sito di ’Campagna Amica’ dove si può persino rispondere ad un questionario. "Lo sapevi – si legge online – A Reggio apre il Mercato Coperto Contadino con prodotti freschi a chilometro zero. Che ne pensi? Siamo interessati alla tua “genuina” opinione, grazie mille! Una volta terminato il sondaggio ricevi il tuo buono sconto compilando la richiesta con i tuoi dati". Dalle risposte, l’associazione dei produttori diretti vuole capire le modalità con le quali aprire la location. Che all’inizio alzerebbe le saracinesche solo alcuni giorni a settimana per una sorta di fase sperimentale. Qualora dovesse prendere piede, allora si potrebbe pensare al ’full time’. E il mercato contadino in piazza Fontanesi di sabato? Proprio nell’ottica di questo ragionamento, resterebbe in piedi al momento.

Il ’Mercato del Tricolore’ offrirebbe prodotti freschi come ortaggi e frutta. Ma starebbe pensando anche ad un’offerta di piatti pronti della tradizione. Sulla scia del mercato Albinelli di Modena.

E qui immancabilmente il pensiero naturale corre al mercato coperto “Eat&Meet“ inaugurato esattamente un anno fa in via Emilia San Pietro tra mille polemiche sul fatto che mancasse proprio la cifra reggiana, a vantaggio di catene commerciali che si sono invece accaparrate gli spazi. Coldiretti aveva avuto diverse interlocuzioni coi gestori del mercato coperto – dalla Rei Consulting di Daniele Menozzi alla società portoghese Sonae Sierra – per portare lì alcuni produttori, ma le richieste d’affitto (sulle quali il Comune, attaccato spesso esageratamente sul tema, non aveva alcun potere di intervento) sono state giudicate troppo esose e sostenibili solo per i grandi marchi. E così – preferendo il profitto com necessità per rientrare dall’investimento del project financing e a discapito, forse troppo, di una visione lungimirante – è saltato tutto. Una grande opportunità mancata che ora Coldiretti sta cercando di ricreare altrove. Il progetto ‘Mercato del Tricolore’ in realtà è in essere da tempo, ma solo nell’ultimo anno ha avuto l’accelerata decisiva. Dopo un’altra trattativa fallita con un privato per uno spazio in Piazza San Prospero (che sarebbe stata una location ideale e più visibile), è stato individuato lo spazio di Corso Garibaldi. Il direttore di Coldiretti, Alessandro Corchia ha già avuto diversi incontri con l’Amministrazione Comunale per illustrare il piano. E a questo punto anche la città ora attende i dettagli per il suo desiderato e ‘vero’ mercato coperto della tradizione reggiana.