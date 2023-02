Un nuovo pick-up con verricello per la polizia provinciale

Dalle scorse settimane il Corpo della Polizia locale della Provincia può contare su un ulteriore mezzo. Si tratta di un pick-up Isuzu D-Max Space, a trazione integrale e attrezzato con verricello elettrico, che grazie al cassone scoperto consentirà il trasporto di materiale, attrezzature e animali sottoposti a sequestro, compresi quelli che per dimensioni e condizioni igieniche non potrebbero essere caricati su un normale veicolo di servizio. Il pick-up rientra nel progetto “Operatività totale nel campo della vigilanza faunistica” presentato lo scorso anno dalla Polizia provinciale, uno dei 12 (sui 42 pervenuti) approvati e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un bando per servizi sperimentali di innovazione finalizzati al miglioramento delle attività di Polizia locale.