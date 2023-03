Un nuovo pulmino nel ricordo di Claudia Guidetti

Un nuovo pulmino per "Casa Claudia", struttura attiva a Correggio e collegata alla Fondazione Dopo di Noi, nel ricordo di Claudia Guidetti. Stamattina alle 10 a "Casa Claudia", in via Mandriolo Superiore a Correggio, viene inaugurato un nuovo mezzo di trasporto attrezzato ed equipaggiato, che sarà a disposizione della Fondazione. Il nuovo mezzo è stato donato dai coniugi Simonetta e Paolo Vellani, in memoria della nipote Barbara. Al simbolico taglio del nastro sono attesi i donatori, i responsabili della Fondazione e autorità locali. Segue un rinfresco offerto da Lavoriamoci.