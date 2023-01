Un nuovo pulmino per Aut Aut

Un nuovo mezzo di trasporto è stato consegnato in comodato d’uso gratuito all’associazione Aut Aut Onlus attraverso il sostegno di ‘Progetti del cuore’ che renderà disponibile un nuovo Fiat Ducato attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa ‘speciale’ missione. Il presidente Roberto Vassallo spiega che ricevere questo dono "è per noi un gesto di amore, di solidarietà e considerazione. Verrà utilizzato dai volontari di Aut Aut e dagli educatori per i trasporti dei ragazzi nei vari centri riabilitativi e ricreativi o per vari eventi". m.b.