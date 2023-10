Un nuovo pulmino per l’Auser grazie alla generosità della gente

Donazioni, eventi di solidarietà (come la cena all’oratorio del 7 settembre) e collette tra i cittadini hanno consentito ad Auser di acquistare un nuovo pulmino attrezzato che sarà inaugurato sabato alle ore 15:30, nel piazzale antistante il Comune. Si tratta di un Fiat Ducato che servirà all’associazione di volontariato per "realizzare attività di accompagnamento socio-sanitario a favore della comunità sampolese e, in particolare, a beneficio delle persone più fragili". Il taglio del nastro sarà occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo; interverranno Vera Romiti e Paolo Villa (presidenti provinciale e comunale Auser), la consigliera regionale Stefania Bondavalli e il sindaco Franco Palù. Al termine verrà offerto un rinfresco. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà in municipio.