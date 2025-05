Un nuovo quartiere nell’area ex F.lli Dieci. In Consiglio è polemica per il discount

Approvato dal consiglio comunale il piano particolareggiato urbanistico per l’ex area F.lli Dieci, terreno di 38mila mq a ridosso del centro cittadino, di proprietà della coop La Betulla. Gli edifici dell’ex fabbrica sono stati demoliti nel 2009 e l’area bonificata ma a causa della crisi edilizia, il Piano era rimasto bloccato e l’area abbandonata. Il progetto prevede la realizzazione di abitazioni su una superficie di 7.500 mq; 17 edifici tra case unifamiliari e abbinate (2 piani) sul lato ovest di una futura strada, e palazzine di 6 appartamenti (3 piani) sul lato est. Il verde pubblico avrà una superficie di 9800 mq; i parcheggi pubblici residenziali saranno 90, 175 per la parte commerciale.

Il gruppo di opposizione ViviAmo Montecchio si è astenuto: "Abbiamo scelto responsabilmente - dice il capogruppo Filippo Borghi, riconoscendo l’importanza della riqualificazione. Non condividiamo, però, alcune scelte progettuali prima fra tutte quella di destinare l’intero comparto commerciale a un nuovo discount. L’area sud di Montecchio avrebbe meritato una visione più ambiziosa". Borghi con i colleghi Antonio Margini e Luigi Rocca ritengono che l’intervento "rappresenti un’opportunità importante per integrare funzioni e servizi di maggiore qualità e utilità pubblica, capaci di rispondere alle reali esigenze e di generare un impatto positivo più duraturo sulla qualità urbana. Obiettivo difficilmente raggiungibile con un discount".

ViviAmo ribadisce quindi la necessità di politiche urbanistiche più lungimiranti, capaci di rendere la città più attrattiva, funzionale e vivibile. È stata anche ratificata la delibera di giunta relativa alla copertura dei costi (oltre 64mila euro) per le asfaltature realizzate per il passaggio del Giro d’Italia: "L’evento ha portato visibilità al territorio e– dichiara Borghi - indirettamente ha accelerato interventi di manutenzione attesi da tempo. Ci auguriamo che asfaltature e manutenzioni possano proseguire regolarmente, senza dover attendere un altro Giro d’Italia o addirittura la prossima campagna elettorale; devono essere inserite in una programmazione ordinaria e strutturale".

Aggiunge Rocca: "È molto buffo registrare come una nostra mozione richiedente un parcheggio per disabili in Via Grandi venga bocciata senza appello e poi notare come poche settimane dopo, grazie anche al Giro d’Italia, lo stallo compaia. Ora, anche in forza del ritrovato avanzo di bilancio e alla contenuta spesa per l’Illuminazione pubblica ci aspettiamo che almeno quest’estate non si verifichi lo sgradito abbassamento delle già fioche luci al led alle 24".