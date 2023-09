Un nuovo Sigma a Rolo: "Siamo un riferimento pure per i piccoli centri"

Realco Sigma consolida la sua rete di punti vendita sul territorio emiliano e inaugura a Rolo un nuovo supermercato in via San Leonardo da Vinci. Il gruppo della grande distribuzione raggiunge così quota 70 punti vendita ’medi’ in regione, lo specifico format collocato all’interno dei quartieri in grandi centri urbani o in piccoli centri abitati. Lo store concept, che avrà una forte sinergia col territorio, punta al servizio di prossimità in una posizione strategica di grande passaggio in grado di intercettare i cittadini dell’intero quartiere, facendone un punto di riferimento raggiungibile a piedi per la spesa di tutti i giorni. Il nuovo punto vendita Sigma si sviluppa su una superficie di 630mq. Dotato di 60 di posti auto, il punto vendita (aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 e alla domenica dalle 9 alle 13) si trova accanto ad un ufficio postale.