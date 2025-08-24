Un nuovo sound in Ghiara. Nasce Sotto Suolo festival

Nasce Sotto Suolo, micro festival dai grandi orizzonti per una rete di musicisti e nuovi linguaggi musicali, ideato e organizzato da Icarus ensemble, nella sua formazione giovanile. Debutta a Reggio la prima edizione di questa rassegna, dal 26 agosto al 5 settembre, con tre appuntamenti al Chiostro della Ghiara. Il progetto è firmato da Icarus vs Muzak, gruppo composto da under 35, riconoscibile per un approccio innovativo alla produzione grazie all’uso di elettronica, video e sperimentazione sonora.

"Sotto Suolo è un festival nato dal desiderio di far conoscere una musica che spesso rimane nascosta, quella contemporanea e sperimentale, in spazi alternativi e accessibili – racconta Matteo Rovatti di Icarus vs Muzak –. Tra suoni creati con strumenti riciclati, percussioni originali ed elettronica dal vivo, Sotto Suolo rompe gli schemi e invita ad ascoltare con curiosità per lasciarsi sorprendere".

Inaugurazione martedì 26 agosto, con il concerto di Human Percussion Ensemble, gruppo di giovani artisti fondato a Ruvo di Puglia nel 2023, con la loro performance dal titolo ’Philia’. Martedì 2 settembre sarà la volta di Icarus vs Muzak. Il concerto si apre con ‘Remainscape’, composizione per tre percussioni, strumenti ricavati da materiali di scarto ed elettronica dal vivo ideata da Maurizio Azzan, per poi continuare con ‘Digital solitude’ di Davide Spina. A seguire ‘Silence = Death’ per quattro batterie di Francesco Filidei, ispirato al dipinto di Keith Haring; l’assolo per chitarra ‘A Fleur de Peu’ di Giulia Lorusso, dedicato al chitarrista e performer Ruben Mattia Santorsa, e infine ‘Kunti Mantra’ di Riccardo Nova, composto per quattro percussionisti e basso elettrico. Ultimo appuntamento venerdì 5 settembre, con la formazione Blow up Percussion (foto). In programma ‘Okho’ di Ianni Xenakis, ‘Third Coast Lullaby’ di Hans Thomalla, ‘Always Very Soft’ di John Luther Adams e il celebre ‘Drumming’, composto da Steve Reich. Info: www.icarusvsmuzak.com.

Lara Maria Ferrari