Un nuovo tapis roulant per la riabilitazione dei pazienti

Un nuovo tapis roulant, al reparto di riabilitazione e rieducazione funzionale dell’ospedale Magati, è stato donato da Sandro Grillenzoni e da tutto lo staff di New Life Fitness Club di Scandiano. Il dottor Marco Ferri, direttore del distretto sanitario di Scandiano, ha espresso gratitudine, a nome dell’Ausl di Reggio, per la donazione, sottolineando come lo strumento aiuterà la ripresa del cammino nei percorsi ortopedici, neurologici e respiratori in un momento di particolare difficoltà per la sanità pubblica.

"Sono momenti che rappresentano bene la grande vicinanza della comunità verso di noi", ha detto Ferri. Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti ha espresso "orgoglio per una comunità fatta di piccoli e grandi gesti come questo: oltre mille pazienti all’anno passeranno su questo tapis roulant e, passo dopo passo, penseranno a chi ha reso possibile questo nuovo traguardo di benessere". Si tratta dunque di un gesto molto importante e utile per sostenere il reparto di riabilitazione e rieducazione funzionale del Magati. Esprime soddisfazione anche il Comune di Scandiano: "Un ringraziamento speciale a Sandro Grillenzoni e a tutto lo staff di palestra New Life per la generosa donazione del nuovo tapis roulant. Mancava proprio e oggi diventa un segno concreto della vicinanza della nostra comunità. ‘Prenditi cura del tuo corpo perché è l’unico che avrai’ è il motto scelto da Sandro per il tapis roulant, un invito semplice ma potente a fare dello sport un presidio di salute pubblica".

