"Un obbrobrio in mezzo alla piazza"

È polemica sulla realizzazione della ‘centrale elettrica’ nella piazza commerciale di Casina, davanti alla scuola media in demolizione, "un obbrobrio che stravolge l’immagine di un spazio meraviglioso che tutti considerano il più bel luogo di Casina", osservano alcuni cittadini tra cui Giovanna Caroli, storica e insegnante, già assessore alla cultura di Casina. "Quello che sta prendendo forma nella migliore piazza di questo paese – afferma la Caroli – sembra un brutto residuo del terremoto incomprensibile. È la piazza migliore di Casina che accoglie anche il commercio ambulante e con quella struttura incomprensibile viene devastata. Se il Comune voleva fare qualcosa, doveva intervenire sulla sistemazione delle strade e dei marciapiedi, il paese ha bisogno di essere migliorato. Ci sono spazi dietro la sede della scuola che potevano essere utilizzati senza rovinare l’immagine della piazza. Il Comune e l’autore di questo progetto, che definiremo ‘casa della meraviglia’, ci devono dare anche una spiegazione per capire meglio il loro intento. Avrebbero dovuto convocare prima una pubblica assemblea per informare i cittadini che, giustamente, oggi disapprovano l’opera". Dovrebbe cominciare a breve la demolizione della vecchia scuola media la cui costruzione risale all’inizio degli anni ‘60, sarà realizzata nella stessa area la nuova sede, una struttura antisismica e più adeguata alle esigenze di una scuola moderna in continua evoluzione. Finanziamento tratto dalle risorse del Pnrr per un importo complessivo di 4,3 milioni di euro. Gli abitanti di Casina, pur accogliendo di buon grado il progetto della nuova scuola finanziata con il Pnrr, protestano per non essere stati informati prima per un progetto non condiviso.

Barbara Incerti, coordinatrice Pd e consigliera di minoranza ‘Casina Futura’, capogruppo Anna Fornili, trova fuori luogo l’intervento nella piazza commerciale antistante la scuola media ‘Fermi’ con la realizzazione della centrale elettrica che prima si trovava all’interno. "I cittadini, sorpresi, ci chiedono come mai è stata rovinata in quel modo la piazza migliore del paese – precisa Barbara Incerti – e non abbiamo una risposta perché non siamo stati informati dall’amministrazione comunale di questo incomprensibile progetto. Stiamo preparando un’interpellanza per chiedere spiegazioni al prossimo Consiglio. Una cosa grave l’amministrazione l’ha fatta: non ha informato noi e i cittadini con una pubblica assemblea".

Settimo Baisi