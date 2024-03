"Un odore fortissimo da un negozio di antichità". Scatta l’allarme in centro

Scatta l’allarme in pieno centro, in via Guidelli, dove ieri mattina, poco prima delle 12, è stato segnalato un fortissimo odore di gas proveniente da un negozio di antichità che si trova all’angolo con via Resti.

Al lavoro i vigili del fuoco, con la polizia locale che per precauzione ha provveduto a transennare la via, solo per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del luogo. Si è poi atteso l’arrivo del proprietario e i vigili del fuoco sono entrati nel negozio. L’odore proveniva da una bombola di gas.

Attimi di preoccupazione e qualche disagio per passanti e automobilisti, ma poi l’allarme è rientrato.

c. g.