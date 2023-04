"Un onore: sono due aziende d’eccellenza"

"È un grandissimo onore che il presidente Mattarella visiti due aziende che fanno parte del nostro gruppo". Chi parla è Giovanni Tamburi, fondatore, presidente e ad della Tamburi Investment Partner, fondo di investimento che ha deciso, in tempi e con modalità, diverse, di investire forte su due delle eccellenze della manifattura reggiana, Interpump e Landi Renzo. "Fa immensamente piacere che il presidente della Repubblica abbia deciso di visitare due aziende di altissimo valore e qualità come queste – prosegue Tamburi –. Soprattutto fa piacere che il meglio dell’innovazione tecnologica nel campo della meccatronica e della meccanica made in Italy abbiano attirato l’attenzione della più alta carica dello Stato". Quella con Interpump è una partnership che ha una durata ventennale: "Abbiamo una consistente partecipazione nella holding della famiglia del dottor Montipò, cui fa capo anche Interpump. Noi siamo investitori industriali – spiega – e nel progetto costruito da Montipò abbiamo sempre creduto, tanto che abbiamo aumentato la nostra quota di partecipazione tre volte, da quando siamo al suo fianco. Siamo estremamente soddisfatti".

"La Landi? È una partnership più recente, ma il rapporto con Stefano Landi è sempre stato molto forte e ha radici che affondano nel tempo – chiosa Tamburi –. Abbiamo deciso di entrare nel ‘progetto’ l’anno scorso dopo le due ultime acquisizioni dell’azienda. Anche in questo caso siamo entrati nel capitale della holding che fa capo alla famiglia Landi e che ha il controllo della Landi Renzo, su base quasi paritaria. Puntando, quindi, a un rafforzamento patrimoniale dell’azienda e, contestualmente, fornendo anche un supporto dal punto di vista manageriale e organizzativo con nostri collaboratori presenti in sede da ormai qualche mese. Anche per quanto riguarda la Landi Renzo stiamo parlando di un’azienda con margini di crescita importantissimi, che fa dell’innovazione uno dei suoi capi saldi all’interno di un ambito, quello dell’automotive legato alle energie sostenibili, che sarà decisamente protagonista negli anni a venire".