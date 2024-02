Un ospedale sempre più amico dei sordi

6.054 presenze registrate a Castelnovo Monti generate da raduni sportivi nel 2023. 2500 le presenze, negli ultimi due anni, sotto la Pietra generate dalle varie attività collegate allo sport per sordi. Soprattutto, il valore aggiunto che questo contesto conferisce all’Ospedale Sant’Anna e al dipartimento di chirurgia dell’orecchio conosciuto a livello nazionale e internazionale. Tanto che chi spende qualche minuto per compiere una semplice ricerca su Google mettendo, tra le parole chiave, il termine ‘audiologia’ avrà il nosocomio castelnovese tra le prime voci prodotte dal motore di ricerca.

Sport per sordi e identità territoriale. Il perno attorno cui ruota tutto il movimento dei sordi è il Centro Federale Sport per Sordi istituito a Castelnovo. Da quel momento, i raduni nazionali Fssi sono stati 32, 3 le finali nazionali di discipline praticate dai sordi a Castelnovo, 12 le discipline sportive, praticate dai sordi, ospitate, per un totale di presenze generate, tra atleti, genitori, staff e accompagnatori, per un totale, appunto, di 2.500 persone. Ma è la dinamica legata al reparto di audiologia del Sant’Anna ad avere un impatto maggiore, perché, come detto, conferisce un’identità tutta sua al territorio, con strutture e tecnologie all’avanguardia, è luogo deputato per tutti gli atleti sordi di interesse nazionale a ottenere l’abilitazione olimpica che è quella che consente loro di poter disputare gare nazionali e internazionali: "La vera grande sfida è stata quella di portare la chirurgia dell’orecchio a Castelnovo Monti – spiega il dottor Giovanni Bianchin, direttore della struttura semplice di audiologia ed otochirurgia di Reggio e Castelnovo Monti -. Da quel momento sono stati tantissimi gli atleti, accompagnati da staff, allenatori, genitori e amici che sono saliti da noi per i test e l’abilitazione. L’inizio di un vero e proprio salto di qualità per tutto il dipartimento, sia per quanto riguarda l’ambito sportivo che per i servizi che offriamo ai cittadini che abbiano bisogno delle nostre qualità e specializzazioni".

I raduni sportivi. Sono state 6.054, come detto, le persone che hanno popolato Castelnovo nel 2023 in seguito ad eventi, raduni o stage di natura sportiva. Un numero inferiore rispetto alle 10.137 presenze del 2022, reso tale dal fatto che sotto la Pietra si sono tenuti i Campionati Nazionali Csi di Atletica Leggera che avevano portato un boom delle presenze. Una diminuzione in termini quantitativi, ma che però segna un miglioramento in termini di organicità delle presenze. Infatti la ‘fetta’ legata allo sport per sordi è stata pari al 25% del totale delle presenze; un 20% quella invece legata ad eventi sportivi (come per esempio l’Mtb Stage Race); infine, il 55% è lo ‘share’ dedicato a raduni di squadre, stage, e turismo sportivo classicamente inteso. Il tutto con ampi e consistenti margini di crescita.

Nicola Bonafini