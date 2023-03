Un otto marzo di solidarietà "Ma il nostro primo pensiero è sempre per Jessica Filianti"

Un otto marzo che profuma di solidarietà e riscatto. Quest’anno in programma una lunga lista di eventi e fra tutti, uno in particolare, dedicato a Jessica Filianti, la diciassettenne reggiana uccisa a soli 17 anni dall’ex fidanzato, tragedia di cui proprio a marzo ricorre l’anniversario. "Non potevamo celebrare la festa della donna senza rivolgere un pensiero anche a Jessica – commenta Annalisa Rabitti, assessora pari opportunità – e non si può parlare di femminicidio senza considerare uno dei casi più eclatanti riportati dai media. In suo ricordo il 21 marzo ci sarà il concerto ‘Primavera per Jessica’ che si terrà nella sala del Tricolore".

Gli appuntamenti di questa edizione non abbracceranno solo la musica, ma anche spettacoli di danza, teatro, letture, mostre e dibattiti, dedicando interamente le iniziative alla delicata condizione femminile in Afghanistan e Iran, per esprimere vicinanza a queste donne affinché tutte le violenze in atto abbiano fine.

Ad aprire la giornata internazionale della donna sarà la cerimonia di premiazione di ‘Reggiane per esempio 2023’ alle 10.30 nella sala del Tricolore, in cui come accenna Rabitti: "Verranno premiate le donne del territorio che con tenacia e generosità hanno affrontato l’emergenza pandemica reindirizzando parte della loro vita al sostegno della comunità".

Durante la premiazione oltre alle istituzioni cittadine sarà presente un’ospite d’onore, la scrittrice Loredana Lipperini: "La giornalista – spiega l’assessora – porterà l’intervento "Rovesciare il tavolo" in cui proverà a concepire un nuovo immaginario per cercare di ribaltare le condizioni in cui vivono uomini e donne". A rimarcare l’eccezionalità di questa giornata anche Francesca Bonomo, consigliera provinciale di parità, che asserisce: "Nessuna città come Reggio si prodiga per realizzare tutte queste iniziative. Un programma esteso come questo ha un grande valore, non solo sulla carta".

Durante la stessa mattinata inaugurativa, anche la Cgil e lo Spi di Reggio presenteranno un progetto, che ha coinvolto due classi quinte dell’Istituto Bus Pascal.

I ragazzi, impegnati nell’elaborazione di una campagna comunicativa sugli stereotipi di genere visti dai loro occhi, per l’occasione daranno vita a un momento di confronto insieme ai loro insegnanti e mostreranno gli elaborati realizzati.

Invece dalle 14.30 Cgil, nella sua sede di via Roma, organizzerà un momento di riflessione sul tema delle trasformazioni del mondo del lavoro in ottica di genere, partendo della ricerca condotta da Ires: "Che genere di lavoro. Trasformazioni sociali e cambiamenti del mondo del lavoro a Reggio Emilia".

Infine alle 21, al teatro Cavallerizza, andrà in scena lo spettacolo "Omissis. Graziella De Palo, una storia italiana" di Loredana Lipperini in collaborazione con Rai Radio 3 e Fondazione i Teatri di Reggio. Dove verrà presentato un monologo tratto da un podcast di Rai Radio3 che racconta la storia vera di due amiche adolescenti, che crescono, inseparabili e che diventano giornaliste. Un racconto degli anni neri dell’Italia attraverso una grande amicizia femminile.

Rosaria Napodano