Un pacco dono per gli over 80

Non solo feste popolari in piazza per tutta la cittadinanza, ma anche festeggiamenti e auguri a domicilio. Nei giorni scorsi i volontari della Proloco di Puianello, come ogni anno, si sono trasformati in altrettanti Babbi Natale e hanno portato porta a porta agli anziani over-80 del paese un bel dono. Sono stati ben 340 i nonnini della frazione castellese a cui la Proloco ha donato un pacco comprendente un panettone e una bottiglia di vino. I volontari il 22 dicembre si sono messi all’opera di primo mattino per portare a termine la loro preziosa missione natalizia: invece della slitta e le renne, si sono spostati con un camioncino colmo di dolci e di bollicine. E, soprattutto, hanno regalato a tutti un abbraccio e un sorriso. "Un segno di attenzione e ringraziamento a persone che rappresentano una preziosa risorsa sociale per tutta la comunità", commentano dall’amministrazione comunale.

f.c.