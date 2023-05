Un paese in festa Si inaugura la piazza e si riscopre il passato

Oggi a Vezzano, durante l’anteprima della festa dell’asparago selvatico, alle 18 in piazza della Vittoria sarà inaugurata la riqualificazione del centro con taglio del nastro e intervento del sindaco Stefano Vescovi. Seguirà aperitivo con musica e cena italo-tedesca. La serata sarà occasione per dare il benvenuto agli amici di Friolzheim che, per la manifestazione di domani, allestiranno lo stand ‘Made in Germany’ con wurstel, bretzel e birra. Molte le iniziative durante la festa di domani.

C’è anche attesa per domani alle 10.30 in sala civica per la presentazione del libro ‘Il Paese-La Vecchia La Bettola’. Il volume è il quinto di una serie di ricerche fotografiche che indagano il territorio del comune pedecollinare e si ripropone di arrivare a dieci ricerche. Dopo il primo dedicato a Pecorile con gli scatti di una decina di fotografi, il secondo ha puntato gli obiettivi di Stefano Meschieri e Marco Reverberi su Montalto, il terzo volume, con le immagini di Luigi Menozzi, ha rivolto lo sguardo al paesaggio e il quarto, con le fotografie di Matteo Colla, è stato dedicato alle architetture. La serie è curata da Giuseppe Maria Codazzi che per questa ricerca sui borghi di La Vecchia e La Bettola ha affidato l’incarico ad Annunziata Davoli e Daniela Storchi. "Quella riga quasi diritta – scrive Codazzi nella presentazione – tirata dagli ingegneri, per unire la pineta di Vezzano con il ponte della Bettola, Annunziata e Daniela l’hanno percorsa parecchie volte. Ci sono andate la mattina presto, quando la luce arriva da Montalto, per ritornarci alla sera, quando il sole se ne va a letto a Paderna. Si sono fermate a chiacchierare con la gente del posto per fare un ritratto, per cogliere un particolare, ma anche per sottolineare luoghi nascosti ai più". Domani inoltre inizierà con la camminata ‘Alla scoperta delle terre dell’asparago selvatico’ il calendario 2023 di ‘Vezzano la tua valle’, escursioni adatte anche per famiglie e bambini. Ritrovo alle 9.30 sulla ciclopedonale Matildica. Matteo Barca