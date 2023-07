Un paese in silenzio per Leila Di fronte a casa, picchetto ufficiale per una famiglia segnata dai lutti In cielo si levano palloncini bianchi

di Francesca Chilloni

Palloncini bianchi e picchetto d’onore per la piccola Leila Kurti, con i carabinieri della stazione di San Polo e la polizia locale della Val d’Enza che all’uscita della casa della famiglia hanno salutato sull’attenti la bara bianca coperta con centinaia di rose bianche e la bandiera dell’Albania. Davanti all’abitazione, nella stretta via Verdi a due passi dalla piazza centrale, ieri pomeriggio si erano radunate centinaia di persone ed altrettante aspettavano lungo la via principale ed al cimitero del paese. È stato un funerale sobrio e composto, partecipatissimo quello della bambina di 6 anni deceduta dopo due settimane di agonia all’Ospedale Maggiore di Bologna per i traumi subiti durante un devastante tamponamento in tangenziale in cui il 14 giugno era stata coinvolta l’auto su cui viaggiava con la sorellina Michela, 2 anni, e il papà Gentjan, 41 anni, ex consigliere comunale per il centrodestra. Nessun discorso ufficiale, nessuna cerimonia religiosa pubblica è stata celebrata nonostante fossero presenti esponenti della comunità islamica e il parroco don Bogdan Rostkowski. Il dolore nei cuori dei sampolesi è stato fatto proprio dall’amministrazione comunale, che ha proclamato il lutto cittadino, e ha partecipato anche tramite il sindaco Franco Palù, visibilmente scosso per la tragedia. Ad aprire la tragica processione, sorretti dai cugini, Gentjan con barba lunga ed occhi infossati accanto a mamma Manjola, emaciata e provata dal dolore. Hanno fatto fatica a uscire di casa, e chi aspettava fuori sentiva i pianti disperati, le grida. Ma quando infine sono riusciti a varcare la soglia, con grande dignità, le lacrime erano già state tutte versate. Davanti al camposanto in attesa di dare l’ultimo saluto alla piccola tra i presenti anche i colleghi della madre, che lavora per il ristorante Red Lion, e i compagni di militanza del padre: i consiglieri di Alleanza per San Polo ed il vice-coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Bizzocchi. Accanto al loculo che aspettava il feretro decine di mazzi, cuscini, corone di rose, orchidee e gigli candidi, inviate da amici dei Kurti e dal Comune, da parenti e dal Red Lion, da aziende locali e da FdI, dall’Istituto comprensivo e dai compagni di classe con cui Leila aveva frequentato le prime quattro classi delle elementari. Il silenzio impressionante gravava sull’area, quasi schiacciato dal cielo grigio. I genitori hanno guardato per interminabili minuti la piccola bara, poi l’hanno teneramente baciata e carezzata mentre fronteggiava il buco nero che l’avrebbe inghiottita. Il silenzio è stato rotto dall’applauso che si è levato quando sono stati lanciati verso il cielo palloncini rosa e bianchi. Poi è stato solo il rumore della cazzuola dell’operaio incaricato di sigillare il loculo e il mormorio delle persone che, disposte in ordinata fila, hanno voluto abbracciare i genitori. Nello stesso cimitero nel 2014 i Kurti avevano accompagnato nell’ultimo viaggio un altro figlio bambino, Marko, ucciso a 5 anni da una rara malattia congenita.