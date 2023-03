Un Papa alla guida del Gruppo Agroalimentare

Il Gruppo Agroalimentare di Unindustria Reggio ha eletto Fausto Papa, amministratore delegato di Reire e vicepresidente di Gema-Magazzini Generali Bpv-Bsgsp, presidente per il biennio 2023-2025. Papa, che ha già ricoperto il ruolo in passato, raccoglie il testimone da Giuseppe Prestia, proprietario Venturini e Baldini. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato anche il board che lo affiancherà alla guida del comparto, che raggruppa una cinquantina di imprese per un fatturato di 2 miliardi e oltre 2500 dipendenti.

"Dalle indicazioni emerse dal confronto tra gli imprenditori scaturirà il piano di azione che riguarderà promozione e valorizzazione delle eccellenze alimentari e del distretto food reggiano e provinciale, oltre ad un’azione di lobby verso le istituzioni per ideare piani di sviluppo rurale coerenti con le esigenze dell’imprenditoria alimentare privata, una forte attenzione verso politiche di credito, e certamente un raccordo strettissimo con le università e il mondo della ricerca", ha affermato il neopresidente. "Desidero portare sempre più imprenditori in Associazione, creare momenti di incontro, animazione e socializzazione, perché ogni gruppo di Unindustria è il luogo della partecipazione associativa, dove ci si scambiano informazioni pregiate".

Il pomeriggio di incontro ha visto la partecipazione del direttore generale Vanes Fontana e l’intervento di Andrea Pulvirenti, professor of Food Microbiology di Unimore.

Nella foto: Fontana (a sinistra) e Papa