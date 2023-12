Un parcheggio lastricato dove ora c’è una pozza: "Così sarà più sicuro"

Sarà realizzato un parcheggio lastricato e sicuro dove adesso c’è un campetto pieno di buche e - con le piogge - fangoso, ma che per comodità ai servizi è usato da tantissime persone nonostante sia a bordo strada, a ridosso del curvone appena dopo il ponte sull’Enza. Ponte Enza è un borgo molto antico, aggrappato alla Via Emilia, ed oggi stretto a nord dalla ferrovia Milano-Bologna. Come in tutti i paesi lungo la Ss9, l’urbanizzazione è stata spontanea e la sicurezza della viabilità è scarsa. Per questo la giunta Ronzoni ha deliberato la realizzazione del parcheggio, necessario per migliorare le condizioni di sicurezza. "La progressiva richiesta di parcheggi - spiega il sindaco Luca Ronzoni - è stata via via compensata dall’utilizzo della banchina, che però nei mesi invernali diventa impraticabile. Vista la richiesta dei cittadini pervenuta tramite la consigliera Elena Zerpa, abbiamo deciso di intervenire e a breve, con i fondi stanziati, partiranno i lavori". L’intervento prevede la costruzione di nove posti auto in linea a bordo della carreggiata, su una superficie di 250mq. "L’area sarà riqualificata e messa in sicurezza – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Carmelo Dipietro - L’opera è finanziata in parte con gli oneri dell’escavazione della cava lungo l’Enza. E conferma la volontà di questa amministrazione di intervenire su tutto il territorio comunale". Nella frazione in questi anni è stata realizzata anche la pista ciclabile ed è stato posizionato il semaforo al passaggio pedonale sulla Via Emilia, di collegamento con Sant’Ilario.

Francesca Chilloni