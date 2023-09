Un parco per Berni a Scandiano. Un’area di Pratissolo per il papà del Condiriso

Sabato a Pratissolo, alle 10, sarà intitolato alla memoria di Franco Berni, noto imprenditore scandianese deceduto nel 1997, il parco a sud di via Rabin. Fondò, nei primi anni ‘70, la Berni Alimentare che si fece conoscere in tutto il mondo con prodotti come il Condiriso Berni. Avviata insieme al fratello Luigi in un garage, l’attività crebbe fino ad avere filiali su tutto il territorio, la sede principale rimase a Scandiano. La società venne ceduta, nei primi anni ’90, al gruppo Buitoni-Perugina e in seguito a Nestlè. L’attività imprenditoriale di Berni proseguì con Socalbe, azienda alimentare di dolcificanti, caramelle senza zucchero e infusi. Alla cerimonia saranno presenti familiari, amici, collabori e le autorità cittadine.