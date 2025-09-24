"Un passivo che preoccupa. Il Comune spieghi il ’rosso’"

Una interrogazione per fare piena chiarezza sulla situazione debitoria del Comune di Guastalla verso l’Unione Bassa Reggiana, di cui l’ente fa parte. Si torna a parlare della questione relativa ai bilanci di fine giugno, in cui sono emersi debiti, in particolare per Guastalla, Boretto, Poviglio e Luzzara.

"Questo dimostra – dicono i consiglieri di ’Per Guastalla’, autori della richiesta di spiegazioni – che stare dentro all’Unione comporta una grande sofferenza per le casse comunali. Ma non solo: da marzo a giugno 2025 questo cortocircuito contabile per l’Unione ha comportato un passivo bancario che ha portato fino a meno 576 mila euro sul conto corrente. E l’Unione stessa, a tutela dei crediti vantati, precauzionalmente non liquida ai singoli Comuni i proventi delle sanzioni al codice della strada del 2024. Gli amministratori locali per far fronte ai costi dell’Unione si sono visti costretti ad aumentare le aliquote della tassazione locale. Inoltre hanno anticipato il pagamento della Tari 2025 per fare cassa. Al già noto caso di Poviglio, che negli anni scorsi ha dovuto rateizzare un milione di euro dovuti all’Unione e che anche oggi continua ad avere difficoltà a pagare le quote, si aggiungono altri casi critici. L’Azienda Speciale Bassa Reggiana a capo dei servizi educativi, direttamente controllata dall’Unione Bassa Reggiana, risulta troppo costosa per le finanze dei Comuni soci".

Anche le recenti rassicurazioni arrivate dagli amministratori pubblici locali non sono riuscite a convincere i consiglieri di opposizione:; "Ogni servizio prevede lo sdoppiamento tra uffici comunali e unionali, il che rende l’erogazione di servizi inefficiente, più costoso e burocratizzato. Cosa bisognerebbe fare? Noi proponiamo un efficientamento di lungo periodo con revisione dei costi e controllo di gestione. Ad oggi l’Unione rappresenta un ente intermedio costoso e inefficiente al punto che ai Comuni converrebbe persino uscirne per tornare a gestire per conto proprio i vari servizi". E si chiede come si farà fronte agli impegni finanziari con l’Unione".

Antonio Lecci