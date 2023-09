Arriva il libro con ‘la voce degli ultimi’ distribuito nelle piazze “Un Pasto al Giorno”. La Comunità di don Oreste Benzi torna con l’evento solidale ‘Un Pasto al Giorno’ il 16 e 17 settembre. Una raccolta di pensieri, alcuni sotto forma di preghiere, altri di filastrocche o poesie, scritte dagli ‘ultimi’ di ogni angolo del mondo, e in lingue diverse, o da chi da tutta una vita si prende cura di loro e giorno dopo giorno opera per offrirgli una nuova vita e una nuova chance di futuro. È proprio con l’obiettivo di far conoscere queste ‘voci inascoltate’ che la Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, il prete dalla tonaca lisa, il 16 e 17 settembre tornerà in tutta la provincia reggiana.