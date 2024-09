Un patto con l’Olimpia Fc

Il progetto ‘Provincia Granata’ accoglie Olympia FC, squadra della città di Johannesburg rappresentativa della comunità italiana che vive nella regione del Gauteng, luogo gemellato con il Comune di Reggio, fortemente legato alla nostra città tramite il progetto ‘Team Reggio’ della Fondazione per lo Sport. La sottoscrizione dell’ingresso in ‘Provincia Granata’ avverrà in occasione dei Tambo Soncini Social Cohesion Games che si svolgeranno in Sudafrica il 26 e 27 ottobre. Una delegazione reggiana, composta anche dalla Fondazione per lo Sport, sarà portavoce della Reggiana per la firma di questo gradito accordo.