Un patto straordinario per la legalità

Firmato giovedì in Provincia il ‘patto straordinario per la legalità’ dai sindaci dell’Appennino, lo strumento che oltre ad alcuni impegni morali, fornisce importanti indicazioni concrete e la nuova Carta di Avviso pubblico, uno strumento di autodisciplina sui temi della lotta per la legalità, contro le mafie e la corruzione, recentemente aggiornato in una nuova e convincente forma. I sindaci presenti all’Assemblea provinciale e che hanno sottoscritto il Patto erano 32, altri hanno già fatto pervenire la propria adesione da remoto. Ovviamente erano presenti alla firma del Patto anche i sindaci dell’Appennino reggiano che, una volta di più, hanno ribadito il loro impegno per la salvaguardia della legalità. Il sindaco di Villa Minozzo e presidente dell’Unione Comuni montani. Elio Ivo Sassi, ha sottolineato: "Questo ‘patto’ che oggi viene sottoscritto dai sindaci, al di là dei ruoli di ognuno, sancisce il nostro impegno per la salvaguardia della legalità". Vincenzo Volpi (Toano): "La legalità è dalla parte di chi fa le cose bene, è un requisito indispensabile delle pubbliche amministrazioni, rispetto della legalità è d’obbligo". Fabrizio Corti (Baiso): "Noi siamo contenti di questo importante passo avanti". Tiziano Borghi (Carpineti): "La nostra amministrazione è sempre stata attenta ai segnali di infiltrazione malavitosa sul territorio, evitando rapporti con imprese dubbie".

s. b.