Un piano da 230mila per rifare il manto stradale

Una nuova operazione di circa 230mila euro per continuare il piano asfalti del Comune di Scandiano. I lavori inizieranno la prossima settimana sulle strade del capoluogo e in seguito nelle frazioni.

"E’ un intervento importante – spiega il sindaco Matteo Nasciuti – quello che mettiamo in campo e riguarderà l’intero territorio comunale. L’intenzione è quella di intervenire sul manto stradale in ordine di priorità e seguendo un programma prestabilito che proseguirà nei prossimi mesi. E’ importante ricordare che, a parte il comfort e decoro urbano, le asfaltature hanno anche ripercussioni per quanto riguarda la sicurezza stradale".

L’assessore ai lavori pubblici Claudio Pedroni ha annunciato che si partirà dal capoluogo e in un secondo momento nelle frazioni: "Abbiamo inserito – dice Pedroni – in questo piano la sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale laddove si presenta in cattivo stato di conservazione. In corrispondenza con i cantieri saranno istituiti deviazioni, chiusure e sensi unici temporanei e si dovrà mantenere una velocità ridotta". Si inizierà da via Longarone, via dell’Abate, via Palazzina, via Puccini, via de Gasperi, via del Mulino, via Rosselli, via Pellegrini e via Garibaldi.

E’ inoltre prevista la realizzazione di 35 aree di sosta denominate ‘parcheggi rosa’ riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambino di età non superiore a due anni. Verranno rese note a breve le modalità per richiedere il contrassegno speciale (permesso rosa) che consentirà di utilizzare gli stalli.

Matteo Barca