Un piano triennale per lo sport. Incontro al Teatro Bismantova

Tavola rotonda a Castelnovo Monti lunedì prossimo alle ore 20.30 presso il foyer del Teatro Bismantova per un momento di confronto sul futuro dello sport nell’Appennino reggiano. Verrà affrontato il tema: "Piano triennale e riforma dello sport: quali opportunità per le società sportive?". L’incontro sarà un’occasione per approfondire le prospettive offerte dal nuovo Piano triennale dello sport della Regione Emilia-Romagna e dalla recente riforma dello sport, con un focus sulle opportunità e le sfide per le società sportive del territorio. Dopo i saluti istituzionali, Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso e assessore allo Sport dell’Unione Montana dei Comuni d’Appennino, aprirà la serata con un intervento su "Lo sport come strumento di promozione delle aree interne".

A seguire, Gianmaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna, illustrerà i punti salienti del Piano triennale sport, evidenziando le strategie regionali a sostegno del settore. Chiuderà gli interventi l’avv. ssa Barbara Foroni, esperto in diritto sportivo e fiduciario provinciale CONI Bassa Reggiana, con una relazione su "La riforma dello sport: bilanci, opportunità e prospettive future", per fare chiarezza sulla normativa per le società sportive. L’incontro sarà aperto al pubblico, con spazio dedicato al dibattito. Appuntamento aperto a dirigenti, atleti e tutti coloro che operano nel mondo dello sport, per comprendere e cogliere le opportunità offerte dalle nuove politiche regionali e nazionali.

Proprio di recente, nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, si è svolto un incontro tra amministratori locali e i vertici di Destinazione Turistica Emilia (Dte), ente istituito dalla Regione Emilia-Romagna e operante in ambito turistico per le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Anche in quell’occasione è stata ribadita l’importanza fondamentale dello sport per l’affluenza turistica nelle nostre montagne.

s.b.